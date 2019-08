Uccide la moglie con una lima da modellismo, poi si costituisce

A Torino un uomo ha ucciso la moglie con un oggetto contundente e poi si è costituito alla polizia. L'omicidio al settimo piano in uno stabile di corso Orbassano, periferia del capoluogo piemontese. L'uomo, un italiano 65enne, secondo le prime informazioni, ha colpito la donna e solo dopo qualche ora ha contattato il numero unico di emergenza 112.

Omicidio in corso Orbassano a Torino

La vittima è Brigida De Maio, 64 anni. L'omicidio con una lima da modellismo nella mattinata di domenica Dopo alcune ore l'uomo ha chiamato la polizia e si è costituito. "Abitavano qui da 40 anni - racconta a Davide Petrizzelli di TorinoToday un vicino -. Lui è sempre stato un tipo taciturno. Lui non lavorava, lei faceva l'infermiera. Un paio di giorni fa avevano litigato. Oggi invece non so che cosa sia accaduto".