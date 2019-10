Ucciso a colpi di pistola in garage: caccia al killer

Omicidio a Cernusco sul Naviglio, vicino a Milano: un uomo è stato freddato a colpi di pistola in un garage di via Don Milani. Il tragico fatto di sangue mercoledì sera. I colpi esplosi da distanza ravvicinata non hanno lasciato scampo all'uomo.

Il killer ha raggiunto la vittima nei box interrati del palazzo in cui viveva, verso le 19. Per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Sono accorsi i carabinieri di Cassano d'Adda, che hanno ascoltato potenziali testimoni.

Omicidio a Cernusco sul Naviglio (Milano)

I numerosi colpi di arma da fuoco sono stati sentiti distintamente dai residenti e sono stati proprio loro a dare l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto dopo pochi minuti anche gli uomini della squadra omicidi.

A quel che si apprende il 63enne non aveva avuto in passato grossi problemi con la giustizia, nel suo curriculum criminale apparirebbe soltanto un piccolo precedente, datato nel tempo. Le indagini sono solo all'inizio.