Uccide il fratello sotto gli occhi della mamma di 90 anni

Tragico fatto di sangue a Chiesina Uzzanese (Pistoia), nella Valdinievole. Un uomo ha ucciso a coltellate il fratello minore. L'omicida avrebbe tentato di fuggire, ma è stato arrestato. E' stato un omicidio feroce. Il fratello minore è stato finito a colpi di coltello sotto gli occhi della madre novantenne: da tempo i due covavano vecchi rancori di carattere personale. Il 68enne avrebbe colpito, in più punti del corpo, in particolare al busto e alla schiena, il fratello minore, 56 anni, Giuliano Zari, originario di Pescia e di professione portiere. Poi, lasciata la vittima agonizzante in una pozza di sangue, accanto alla madre, è scappato. Sono stati i vicini di casa dell'abitazione di via Pietreto a sentire le grida dell'anziana donna e a chiamare i carabinieri e il 118 intorno alle 19. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimare il 56enne, che è morto per le coltellate.

L'omicida è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale di Pistoia nella sua abitazione distante circa un chilometro da quella della madre, dove viveva anche il fratello ucciso. L'assassino aveva le valigie pronte e stava per salire in auto, forse per fuggire. E' stato bloccato dai militari dell'Arma della stazione di Ponte Buggianese. Il 68enne è stato portato in caserma e messo a disposizione del sostituto procuratore di turno Giuseppe Grieco, che dovrà vagliare la sua posizione e che nelle prossime ore dovrebbe interrogarlo. Secondo una prima ricostruzione, sembra che i due fratelli avessero avuto avuto un primo litigio nel pomeriggio; dopo qualche ora il 68enne sarebbe tornato di nuovo nella casa della madre, portando con sé un coltello, e affrontando il fratello, a cui avrebbe inferto poche micidiali ferite.