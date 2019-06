Uccide la moglie davanti alla figlia di 10 anni: il marito ha confessato

Una donna è stata uccisa questa mattina a Cisterna di Latina, in un'abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. La vittima, Elisa Ciotti di 35 anni, è stata colpita alla testa con un corpo contundente, dopo un violento litigio. Il marito è stato portato in caserma e dopo qualche ora di interrogatorio ha confessato. La figlia di 10 anni avrebbe assistito all'uccisione della madre: è stata lei a lanciare l'allarme, chiedendo aiuto ad alcuni parenti.

Mentre accorrevano sul posto, i famigliari della donna hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati nella casa e hanno trovato il corpo senza vita della vittima. La donna aveva una ferita lacero contusa da corpo contundente alla testa. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia. Sul posto anche il magistrato inquirente della Procura di Latina e i militari della scientifica per i rilievi. Nella tarda mattinata in via Palmarola è arrivato anche il comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Vitagliano che ha fornito i primi elementi sulla tragedia.

A dare l’allarme, intorno alle 8.30, è stata la figlia di 10 anni che, impaurita, ha chiamato un parente il quale, intuendo ci fosse qualcosa che non andava, ha allertato il 118 che ha raggiunto la villetta in via Palmarola, insieme ai carabinieri. La donna, ritrovata riversa sul letto, è stata colpita alla testa con un oggetto contundente che non è stato ancora ritrovato.

Donna uccisa in casa a Cisterna di Latina: la ricostruzione

Una prima ricostruzione di quanto accaduto questa mattina in via Palmarola a Cisterna di Latina è stata fornita dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gabriele Vitagliano, giunto sul posto. Video LatinaToday.