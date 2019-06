Giovane uccide la madre a coltellate e chiama il 113: "Calma innaturale"

Ha contattato lui stesso le forze dell'ordine. Un 30enne ha ucciso la madre a coltellate e ha chiamato la polizia. Drammatico fatto di sangue giovedì sera a Civitavecchia, in provincia di Roma.

E' stato tratto in arresto dalla polizia del commissariato locale. Erano le 19.35 di ieri quando al 113 è arrivata la chiamata di un uomo che riferiva all'operatore ''di aver ucciso una persona''. La sala operativa in pochi istanti è riuscita subito a risalire al luogo della chiamata e immediatamente è stata inviata sul posto una volante e personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato della città portuale.

Omicidio Civitavecchia (Roma): uccide la madre e chiama il 113

Lì, nel giardinetto davanti alla villetta bifamiliare in una zona periferica della cittadina, seduto su un gradino, è stato trovato il reo confesso V.M., che, con una "calma innaturale e senza opporre alcuna resistenza", fa sapere la polizia, ha invitato gli agenti a guardare cosa c'era in casa. Gli agenti, entrati nell'abitazione, nella taverna al piano seminterrato, hanno scoperto, in un lago di sangue, il corpo senza vita della madre, 55enne. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite per futili motivi.

Poco distante c'era un coltello da cucina di grosse dimensioni con la lama rotta in diversi tronconi, con ogni probabilità l'arma del delitto, anche se è necessario attendere tutte le verifiche. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che altro non ha potuto fare che constatare il decesso della donna.