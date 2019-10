Uccide la moglie a coltellate e scappa: ricercato dai carabinieri

Femminicidio la scorsa notte a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Un uomo di 47 anni, Maurizio Quattrocchi, ha ucciso la moglie Zinaida Solonari, 36enne moldava. Il delitto è avvenuto fuori dalla casa della sorella di lei, intorno alle 4 di stanotte. La moglie, accoltellata, è morta subito dopo: inutili purtroppo i soccorsi. Il marito è in fuga ed è ricercato dai carabinieri.

Omicidio a Cologno al Serio, Bergamo: uccide la moglie

La coppia ha tre figli, che dormivano proprio nell'abitazione dove è avvenuto il delitto e dove vive la sorella della vittima, che si era trasferita lì da qualche giorno. La vittima è stata aggredita dal marito alle 4 di notte, appena rientrata dal lavoro. La donna ha parcheggiato la macchina ed è stata sorpresa dall'uomo appena ha aperto il cancello pedonale. Il 47enne le ha sferrato due coltellate per poi fuggire a bordo della sua auto, una vecchia Peugeot.

Per le ricerche sono in campo i carabinieri della Compagnia di Treviglio insieme a quelli di Bergamo. Sono stati predisposti posti di blocco e pattugliamenti in tutta l'area, comprese le arterie stradali che portano fuori città, e sono state avviate ispezioni nelle stazioni dei mezzi pubblici e delle ferrovie.