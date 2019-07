Uccide la ex a colpi di pistola, fuga finita per Domenico Massari: si è costituito a Sanremo

Si è costituito Domenico "Mimmo" Massari, l'uomo che sabato sera ha ucciso a colpi di pistola l'ex moglie Deborah Ballesio in un ristorante karaoke sul lungomare tra Savona e Vado Ligure.

Dopo l'omicidio, Massari si era dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Dopo più di 24 ore, durante le quale era scattata una caccia all'uomo in tutta Italia, l'uomo si è consegnato alle forze dell'ordine, senza il suo avvocato: prima ha sparato alcuni colpi di pistola davanti al carcere di Sanremo e poi si è costituito.

Omicidio Deborah Ballesio: gli spari al karaoke e poi la fuga

Sabato sera, Massari era comparso all'interno del locale, il ristorante del bagno "Acquario", dove Deborah Ballesio stava animando una serata karaoka e piano bar. L'uomo sarebbe entrato dalla spiaggia, poi ha iniziato a sparare a distanza ravvicinata. Secondo i testimoni, prima di sparare avrebbe gridato alla ex moglie: "Ti ricordi di me?". Sei i colpi esplosi, tre dei quali fatali che hanno raggiunto la donna al torace. Nell'agguato sono rimaste ferite anche due donne e una bambina di tre anni, colpita di striscio. Domani è in programma l'autopsia sul corpo di Deborah Ballesio.

Un femminicidio annunciato

Secondo i quotidiani locali, quattro anni fa, nell'agosto del 2015, l'uomo aveva appiccato un incendio nel locale di lap dance "Follia" di Altare, gestito dalla moglie. All'epoca i due erano già separati. Massari aveva patteggiato una condanna a tre anni e due mesi per danneggiamenti e stalking. In passato nei confronti dell’uomo era stato emesso un divieto di avvicinarsi a Deborah Ballesio.