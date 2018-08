"Papà sta morendo, l'ho colpito con un coltello": anziano ucciso dopo una lite

Uccide il padre a coltellate al culmine dell'ennesima lite e poi chiama i carabinieri. E' accaduto ad Esperia, nel frusinate, dove Mario Teoli, trentenne, dopo luna discussione per futili motivi, poco più tardi delle 21 ha aggredito il padre nella loro abitazione del piccolo paese di Esperia.

Quattro sarebbero state le coltellate sferrate dal 30ene nei confronti del padre, scrive FrosinoneToday. Fendenti che lo avrebbero attinto all'addome, al cuore, ai polmoni senza lasciargli scampo. Dopo aver colpito il padre in un barlume di lucidità l'uomo ha chiamato il 112: "Papà sta morendo, l'ho colpito con un coltello". L'omicida è stato sottoposto a tutte le analisi necessarie a capire se possa aver agito sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Mario Teoli, disoccupato, viveva in una piccola casa insieme al padre pensionato di 68 anni. Padre e figlio erano già conosciuti dai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo intervenuti ieri sulla scena del delitto, dato che più volte in passato era stato richiesto il loro intervento proprio da uno dei due, esasperato dal comportamento dell'altro e meno di un anno fa erano stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed in un'occasione lanciarono delle pietre ad una delle pattuglie.