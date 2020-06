Omicidio nel Novarese: va dai carabinieri e confessa di aver strangolato l'ex compagna

Un femminicidio si è consumato nel pomeriggio di domenica 14 giugno a Fara Novarese. Secondo le prime informazioni un uomo di 63 anni, italiano, si è recato nella caserma dei carabinieri di Fara intorno alle 16. L'uomo avrebbe confessato di aver strangolato la ex compagna, una donna di 57 anni, nel corso di un litigio. I militari, insieme al personale del 118, si sono recati nella casa di via XX Settembre e hanno trovato il corpo, ormai privo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti e indagini per ricostruire esattamente i fatti.



