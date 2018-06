Lo sperona e poi lo uccide a coltellate: arrestato dopo ore di caccia all'uomo

Prima lo ha 'speronato' a bordo di uno scooter poi, dopo aver provocato l'incidente, lo ha ucciso accoltellandolo.

Omicidio a Sanremo

Delitto in strada a Sanremo dove un 65enne, Fernando Foschini, è stato ucciso a coltellate: la violenza esplode alle 19 in via Padre Semeria: Foschini, a bordo di un motorino, è stato avvicinato e fatto cadere a terra da un secondo scooter. Alla guida un uomo di circa 40anni che dopo averlo fatto sbandare si è avvicinato e lo ha colpito a morte per poi fuggire subito dopo, sempre a bordo del mezzo a due ruote.

Arrestato dopo caccia all'uomo di ore

L’omicida è stato subito identificato grazie alle testimonianze, è A.V., 40enne che con la vittima aveva "un conto aperto" da anni, "vecchie storie di debiti", secondo i giornali locali. La polizia lo ha catturato dopo un imponente caccia all’uomo durata circa 3 ore, vicino all’Aurelia, nell’area di un supermercato.

Decisiva per la caccia all'uomo è stata la testimonianza di un passante che ha assistito alla scena. I soccorsi a Fernando Foschini sono stati immediati, ma non c'è stato nulla da fare.