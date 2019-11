Giovane ucciso a coltellate in pieno centro

Tragico fatto di sangue a Firenze. Un uomo di 33 anni è stato ucciso a coltellate in pieno centro storico. La lite tra due persone sarebbe iniziata intorno alle 3 del mattino in un pub di via Faenza. Futili motivi. La situazione è degenerata poi in via Sant'Antonino. L'uomo, di origine kosovara, è stato colpito più volte con un coltello. Vani tutti i soccorsi. E' stato dichiarato morto all'ospedale di Careggi, dove era stato trasportato d'urgenza.

Omicidio Firenze, 33enne ucciso a coltellate: fermato presunto omicida

Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze: accompagnato in caserma un 39enne di origine tunisina, con precedenti di polizia. E' lui il presunto responsabile dell'omicidio secondo gli inquirenti, al lavoro per fare piena luce sulla vicenda.