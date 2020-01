Francesca Fantoni, trovata morta nel parco: fermato un giovane

Continuano le indagini sulla morte di Francesca Fantoni, la giovane donna di 39 anni di Bedizzole (Brescia) che risultava scomparsa da sabato sera, e che poi è stata ritrovata senza vita nel parco non lontano da Piazza Europa, dove era stata vista per l'ultima volta. Prima era stata al Bar Le Terrazze, per bere qualcosa insieme a un amico.

Omicidio Francesca Fantoni: giovane fermato

Nelle ultime ore ci sono state delle novità sul fronte investigativo. Martedì mattina è stato fermato un trentenne che l'avrebbe vista per ultimo: è stato portato in carcere a Brescia. Magistratura e carabinieri hanno ritenuto di avere sufficienti elementi per disporre il fermo per omicidio.

Sabato la donna era in compagnia di alcuni amici, tutti molto più giovani di lei: per un leggero ritardo cognitivo, riferiscono i familiari, Francesca si comportava come fosse ancora un'adolescente. In base alla drammatica ricostruzione del delitto, Francesca Fantoni sarebbe stata picchiata e poi strangolata. Uccisa brutalmente e trascinata al parco, dove poi il suo corpo è sato ritrovato da un carabiniere. La famiglia di Francesca è conosciuta e stimata, in tutto il paese: per tanti anni i Fantoni hanno gestito il principale autosalone del paese. Le indagini potrebbero essere ora a un primo punto di svolta.

"Inequivocabili elementi di colpevolezza a carico dell'indagato"

"Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda e del comando provinciale di Brescia, immediatamente coordinate dal procuratore capo della Repubblica, Francesco Prete e dal sostituto Marzia Aliatis, hanno consentito di acquisire inequivocabili elementi di colpevolezza a carico dell'indagato", si legge in una nota.