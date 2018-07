Giovane ucciso con un colpo di pistola alla testa e poi travolto da un'auto

Ucciso con un colpo di pistola alla testa. Omicidio nel leccese sulla strada che collega Ugento a Melissano. Il cadavere di Francesco Fasano, 22 anni, è stato ritrovato intorno a mezzanotte sulla strada provinciale 206, a circa 800 metri dall’ingresso di Melissano. Il corpo è stato anche travolto e trascinato per alcuni metri da un’auto, quella di un passante che non ha visto il corpo riverso nel buio.

Sul posto - scrive LeccePrima - sono intervenuti i carabinieri dipendenti dalla compagnia di Casarano e del Nucleo investigativo di Lecce, con gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche per i rilievi. Nelle vicinanze del luogo del ritrovamento del corpo del 22enne, i militari hanno rinvenuto una Ford Fiesta, intestata a un uomo di Melissano, ora posta sotto sequestro per successivi accertamenti. Anche il personale del 118 è stato fatto giungere sul luogo, per constatare il decesso della vittima dell'omicidio.

La salma del giovane melissanese, intanto, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce. Nel corso delle prossime ore, il pm darà incarico al medico legale per la successiva autopsia.

La notizia e gli aggiornamenti su LeccePrima