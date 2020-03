Giuseppe Pintore, tutte le domande senza risposta su un omicidio feroce

E' avvolto dal mistero più fitto l'omicidio di Giuseppe Pintore. L'uomo, 81 anni, originario di Villanova Monteleone (Sassari) è stato trovato senza vita tre giorni fa a Maracalagonis (Cagliari), freddato con due colpi di pistola al capo nella sua auto ferma a lato carreggiata nelle campagne del paese, lungo la strada che porta all'acquedotto di Corongiu, non molto lontano da dove l'anziano viveva.

L'ipotesi del suicidio è stata scartata per il più ovvio dei motivi: l'arma del delitto non era nell'auto, non era vicino al cadavere, non è stata trovata. Il killer ha aperto lo sportello del fuoristrada Suzuki e ha sparato alla testa di Pintore. Si indaga nel passato della vittima, che appare secondo i giornali locali senza ombre. L'uomo, raccontano i conoscenti, era incensurato e benvoluto.

L'omicidio di Giuseppe Pintore a Maracalagonis è un giallo

Il giallo è molto lontano dalla soluzione. Non appare realistica la pista che porta all'ipotesi di una rapina in una stradina di campagna finita in tragedia. L'omicidio probabilmente è premeditato, certo è che la vittima ha visto in faccia l'assassino e che Pintore non ha avuto la possibilità né il tempo di alcuna reazione.

Al lavoro per fare luce sulla vicenda ci sono i poliziotti della squadra mobile di Cagliari e del commissariato di Quartu Sant'Elena. Giuseppe Pintore aveva un appuntamento con qualcuno quando è uscito (da solo) dal bar sulla vecchia strada Orientale che era solito frequentare da tanti anni e si è messo alla guida della sua auto? Perché non ha percorso la strada che lo avrebbe portato a casa, ma ha proseguito dritto fino alla piazzola dove poi è stato trovato cadavere? Le domande senza risposta sono tante e nessuno in paese riesce a darsi la minima spiegazione. Le indagini proseguono: si indaga per capire se in passato ci fossero stati screzi con qualcuno.