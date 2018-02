Duplice omicidio a Lame di Zocca: uccisi due fratelli

Duplice omicidio stamattina a Zocca, cittadina in provincia di Modena. Due fratelli, Ugo e Remo Bertarini, sono stati uccisi a colpi di pistola in un'azienda agricola di via San Giacomo. Il delitto è stato compiuto verso le 8 nella frazione Lame.

L'assassino, che avrebbe un legame famigliare con le sue vittime, è stato fermato non molto tempo dopo grazie all'intervento dei carabinieri.

Sul posto è intervenuto il magistrato di turno, che coordina le indagini affidate ai carabinieri.

