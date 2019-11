Omicidio Luca Sacchi, c'è la svolta nelle indagini

Colpo di scena. Svolta nelle indagini sulla morte di Luca Sacchi, ucciso davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma poco più di un mese fa, era la notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso.

Omicidio Luca Sacchi, 5 misure cautelari

I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal Gip, su richiesta della Procura della Capitale, che dispone misure cautelari nei confronti di 5 persone. Tra i destinatari anche la fidanzata di Luca, Anastasia Kylemnyk, che era con lui la sera dell’omicidio: nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di presentazione in caserma.

Anastasia Kylemnyk, di che cosa è accusata

Anastasia, a quel che si apprende, è accusata di aver tentato di acquistare con un 24enne, ex compagno di scuola di Luca Sacchi e per il quale è stato disposto invece il carcere, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, sono Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, già in carcere perché fermati nei giorni successivi all’omicidio, e un terzo ragazzo 22enne, considerato colui che materialmente li ha armati.

Nel corso della mattinata gli inquirenti renderanno noti i dettagli dell'operazione.