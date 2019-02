Uccide la moglie a coltellate, poi chiama il 113

Omicidio a Marghera, Venezia. Un uomo di 43 anni, Gianfranco Duini, ha ucciso a coltellate la moglie Claudia Bortolozzo, 52 anni, nella loro abitazione in piazza Mercato. Poi l'uomo ha chiamato il 113. La telefonata alla sala operativa della questura è giunta alle 2.55 della notte tra giovedì 21 e venerdì 22 febbraio. Le parole dell'uomo sarebbero state: "Ho fatto una cavolata". Avrebbe detto di aver ucciso in preda a un raptus.

Omicidio Marghera, Gianfranco Duini ha ucciso la moglie Claudia Bortolozzo

Sul posto in pochi minuti sono giunte le volanti della polizia. Il corpo ormai senza vita di Claudia Bortolozzo era in camera da letto. Gianfranco Duini è stato preso in custodia dagli agenti, che hanno effettuato i rilievi nell'appartamento. La squadra mobile sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Secondo le indicazioni fornite dai vicini, quella della scorsa notte sarebbe stata l'ennesima lite in un rapporto fra i due che negli ultimi giorni si era fatto sempre più difficile.