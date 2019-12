Il giallo di Margherita, trovata morta nella fabbrica abbandonata: dopo anni c'è la svolta

La morte risale a sette anni or sono, i resti furono trovati due anni e mezzo fa. Ora la svolta. I resti di una giovane donna polacca, da molti conosciuta come "Margherita", erano stati ritrovati nelle ex Acciaierie Scianatico a Bari nel maggio 2017. Il delitto, secondo quanto appurato dagli investigatori, risale al 2012.

"Margherita", trovata morta nelle ex Acciaierie Scianatico

Le indagini sono state lunghe e particolarmente complesse. Non è stato facile nemmeno in primis dare un nome a quei poveri resti. Lo scheletro, avvolto nel cellophane, fu trovato avvolto con del nastro adesivo e coperto con delle assi di legno, una sorta di improvvisata bara. La donna, così è stato ricostruito dagli inquirenti, viveva come senza fissa dimora e a Bari alloggiava in strutture di accoglienza o edifici abbandonati.

Arrestato l'ex compagno della donna: accusato di omicidio volontario

La notizia è confermata da Ansa e media locali: è stato arrestato l'ex compagno della donna, ora accusato di omicidio volontario. Le indagini sulla vicenda partirono dopo il ritrovamento dello scheletro della donna, su segnalazione di alcuni ragazzini che usavano la struttura abbandonata per giocare. Accanto alle ossa, gli investigatori, coordinati dal pm Gaetano De Bari, trovarono un laccio emostatico e questo fece inizialmente pensare ad una morte per overdose di droga. Le successive indagini, anche grazie ad accertamenti tecnici di tipo genetico, hanno consentito di identificare la vittima e ricostruire cause e responsabilità del decesso di "Margherita".