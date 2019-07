Si sveglia dal coma e ricorda ogni istante: "Marianna uccisa dall'ex, gridava come un pazzo"

Quando si è risvegliato dal coma, dopo un mese, non poteva ancora sapere che l'amica Marianna Sandonà, 43 anni, era stata ammazzata dell'ex, Luigi Segnini, 38 anni. Paolo Zorzi, 45 anni, aveva però assistito all'accoltellamento di Marianna. Lei stessa gli aveva chiesto di accompagnarla in quello che si sperava fosse l'ultimo incontro con l'ex, in un paesino amici nel Vicentino. I due non potevano immaginare il piano criminale di Segnini. Zorzi è stato ferito con due fendenti ed è rimasto in coma fino a venerdì scorso. Ora è pronto a raccontare come sono andate le cose agli inquirenti.

L'omicidio di Marianna Sandonà a Montegaldella (Vicenza)

"E' sceso dall'auto con il coltello, gridando come un pazzo", ha affermato il testimone chiave agli inquirenti. Zorzi si era presentato all'appuntamento insieme all'amica per proteggerla. Segnini dopo l'omicidio di Marianna Sandonà ha tentato il suicidio: ora è in carcere, dopo le dimissioni dall'ospedale di Padova.

Le condizioni di Zorzi, come scrive il Corriere della Sera, sono in miglioramento. Nella sua ricostruzione ai pm, ha ricordato con esattezza anche la lista che la 43enne aveva stilato con gli oggetti da restituire all'ex convivente. Lo stesso pezzo di carta che il camionista ha trafitto con il coltello, prima di attaccare la donna e il suo amico nel retro del condominio di lei, davanti alla discesa dei garage, quando il trasloco ormai era stato portato a termine.

Sui telefonini di vittima e omicida, in mano ora agli inquirenti, potrebbero esserci registrazioni dei tragici momenti dell'accoltellamento. L'omicidio era avvenuto a Montegaldella, un paese di 1700 anime in cui la cronaca arriva quasi esclusivamente per registrare gli incidenti stradali. Un paese talmente tranquillo - scriveva Pietro Rossi su VicenzaToday - da essere ribattezzato 'la città del saluto' e che ha come primato quello di essere il primo luogo in Italia ad avere un 'monumento al ciao'.

Il luogo dell'omicidio (Ansa)