Giovane ucciso con una coltellata sull'autobus

Grave fatto di sangue a Milano. Omicidio al termine di una violenta lite sull'autobus della linea 91. La lite avrebbe visto coinvolte più persone. A perdere la vita, poco dopo l'arrivo in ospedale, è un cittadino di nazionalità marocchina di 29 anni. Fatale sarebbe stata una coltellata fatale all'addome. Al lavoro per identificare l'omicida gli agenti della Squadra Mobile di Milano, coordinati da Marco Calì, che hanno fatto i rilievi e ora si stanno concentrando sui testimoni e sulle immagini delle telecamere. L'omicidio è avvenuto all'angolo tra via Oldofredi e via Nazario Sauro, dalle parti di viale Zara.

Il dramma alle 19.45 di domenica a bordo di un filobus Atm. I sanitari del 118, intervenuti in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, hanno dovuto rianimare il 29enne prima di portarlo d'urgenza al Fatebenefratelli, ma non c'è stato nulla da fare. La vittima è stata identificata solo grazie alla tessera di accesso a una mensa per i poveri che aveva addosso. La vittima non aveva precedenti penali. E' caccia all'omicida.

Omicidio a Milano sul filobus Atm 91: video dei soccorsi

Video Carlo Maria Negri / MilanoToday