Uccide la moglie con una coltellata al petto

Una donna ferita da una coltellata sul petto, morta poco dopo l'arrivo in ospedale e un uomo, il compagno, arrestato sul posto dell'aggressione dai carabinieri. E' il bilancio tragico della serata di una coppia di latino americani a Milano.

Teatro dell'omicidio, avvenuto all'alba di domenica attorno alle 5,30, è via Giovanni Pezzotti in zona Morivione. La lite familiare, stando a quanto riferito dai militari che indagano per accertare le cause, è scoppiata nei pressi di una discoteca frequentata da sudamericani. E’ probabile che i due avessero trascorso proprio lì la notte.

Oltre alle pattuglie del Nucleo Radiomobile, che hanno subito individuato il compagno violento - un dominicano di 41 anni - sono intervenuti i medici del 118 con due mezzi. La donna, una ecuadoriana 49enne, M. A. , è stata immediatamente trasportata al San Paolo, già in arresto cardiaco, per lei non c'è stato nulla da fare. La lama dell'arma - un coltello da cucina - ha penetrato alcuni organi vitali e per la signora non c'è stato scampo.

La notizia su MilanoToday