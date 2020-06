Ucciso con 5 colpi di pistola: il cadavere trovato in auto con le mani legate

Giallo sulla collina torinese. Nella tarda serata di lunedì i carabinieri di Moncalieri, grosso comune alle porte del capoluogo piemontese, hanno trovato, in area collinare, all'interno della sua auto, il corpo senza vita di un consulente finanziario di 60 anni seduto sul sedile passeggero, imbavagliato e con le mani legate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In base ai primi accertamenti, l'uomo, che si era allontanato da casa nel tardo pomeriggio intorno alle 17, è stato colpito a morte con 5 colpi arma fuoco alla tempia. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. Il cadavere dell'uomo e' stato trovato a bordo di una Bmw, parcheggiata in una traversa sterrata di Strada Comunale da San Vito a Revigliasco, sulla collina torinese. A compiere i rilievi la sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Torino. Le indagini sono solo all'inizio.