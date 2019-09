Ucciso sotto casa in pieno centro, appello contro l'omertà: "Chi ha visto, parli"

Impossibile che nessuno abbia visto o sentito alcunchè: Ferdinando Longobardi due giorni fa è stato ucciso in strada a Mondragone (Caserta). Due colpi di arma da fuoco al torace prima delle nove di sera. Solo una chiamata ai carabinieri per avvisare che c'era un uomo riverso a terra in una pozza di sangue: poi secondo quanto riportato dai media locali si è avvertito un clima di omertà molto forte.

Ferdinando Longobardi, aveva scontato una pena di 10 anni di reclusione ed era ritornato in libertà a dicembre scorso. C'è l'ombra della criminalità organizzata: Longobardi sarebbe caduto in una trappola, qualcuno avrebbe citofonato a casa del 30enne chiedendogli di scendere, poi i colpi di arma da fuoco.

Omicidio di Ferdinando Longobardi a Mondragone: appello ai cittadini

Chi ha visto qualcosa parli con le forze dell’ordine. È questo il senso dell’appello contro l'omertà lanciato via social da Benedetto Zoccola, assessore di Aversa ed ex vice sindaco di Mondragone: “Morire a 30 anni! Un giovane a terra morto! Qualcuno ha deciso che la vita di Ferdinando Longobardi dovesse finire a 30 anni! Ferdinando è la vittima di una società che non fa nulla per recuperare i suoi giovani! Ferdinando aveva sicuramente sbagliato nel suo passato, aveva espiato la sua pena ma, oggi qualcuno ha deciso per la sua vita. Quella mano nera ha deciso! Quella stessa mano che in tanti nella mia città, e non solo, continuano a considerare inesistente o a definire gli artefici di questa insensata morte ‘quat sciem’ e alla fine, ecco il risultato”.

“Ora il mio appello lo rivolgo alla città...vi chiedo di collaborare con le forze dell’ordine, è inconcepibile che alle 20:45 di sera, in pieno centro, nessuno abbia visto e sentito nulla! Fatelo per voi stessi, fatelo per il futuro dei vostri/nostri figli!”.