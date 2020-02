Agostino Migliore, chi è l'uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco all'alba

Omicidio all'alba di oggi, venerdì 28 febbraio, a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo: è stato ucciso il fratello di un boss.

La vittima è Agostino Migliore, 45 anni, fratello di Giovanni Salvatore, boss arrestato nell'operazione "Cupola 2.0" con la quale è stata fermata la riorganizzazione della commissione provinciale di Cosa nostra.

Chi è l'uomo ucciso oggi a Belmonte Mezzagno (Palermo)

Migliore, che gestiva un supermercato in paese, è stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco mentre si trovava all'interno della sua auto in via Palmiro Togliatti, nel grosso comune che fa parte della città metropolitana di Palermo. Non ha avuto scampo.

Il fratello è ritenuto uomo di fiducia del boss Filippo Bisconti, che fino al dicembre 2018 ha retto il mandamento, poi Bisconti ha scelto di collaborare con la giustizia.

Che cosa sta succedendo, tra omicidi e agguati

Indagano sul fatto di sangue i carabinieri. Per gli inquirenti sono ancora molti i fatti da chiarire: che cosa sta accadendo a Belmonte Mezzagno? Quello di oggi è il quarto grave episodio in poco più di un anno: il 10 gennaio 2019 era stato ammazzato Vincenzo Greco, il genero del boss Casella, il quale era stato ucciso nel 1994 in piena guerra di mafia; l’8 maggio era stato ucciso il commercialista Antonio Di Liberto, fratello dell'ex sindaco e cugino del pentito Bisconti.

Poi a dicembre il tentato omicidio dell'imprenditore edile G.B.. Due killer a bordo di uno scooter sparano all'auto dell'imprenditore. Nove colpi. L'uomo si salva, ma i carabinieri lo arrestano. Secondo l'accusa apparteneva "alla famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno e operava in contatto con i vertici del mandamento facente capo a Salvatore Francesco Tumminia e, prima dell'operazione Cupola 2.0, con Filippo Bisconti.