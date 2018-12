Aspetta che l'ex moglie esca di casa e apre il fuoco: è dramma

Tragedia a Giarre, nel Catanese. Intorno alle 8.30 di venerdì mattina un uomo ha sparato ed ucciso la ex moglie, Rosaria Parisi, di 60 anni. L'omicidio è avvenuto in strada, vicino all'abitazione della donna, in Corso delle Province, nel comune a metà strada tra Catania e Taormina. L'uomo, Francesco Privitera, 58 anni, si sarebbe sparato e sarebbe stato disarmato dal nipote della vittima, che ha assistito alla scena, dopo una violenta colluttazione, ma la dinamica è al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i carabinieri della locale stazione che, dopo aver preso in custodia il colpevole, hanno deciso il trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania, viste le ferite riportate dall'uomo. E' deceduto poche ore più tardi.

Omicidio a Giarre: uccisa Rosaria Parisi

Secondo una prima ricostruzione la donna era uscita di casa per andare a lavorare. Vedendo l'ex marito, da cui era separata da anni, armato di pistola avrebbe cercato di fuggire, ma l'uomo avrebbe subito iniziato a sparare uccidendola. Gli avvenimenti seguenti sono ora al vaglio degli investigatori che stanno cercando di verificare con certezza se l'uomo si sia sparato un colpo di pistola tentando il suicidio, o se il colpo sia partito accidentalmente durante la colluttazione con il familiare della vittima che cercava di disarmarlo. La coppia aveva due figli, un maschio e una femmina. La Procura di Catania intanto ha aperto un'inchiesta.