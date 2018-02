Macerata, 27enne rintracciato a Milano: "Coinvolto nella morte di Pamela"

Un nigeriano di 27 anni è stato rintracciato dai carabinieri di Milano in stazione centrale su indicazione dei colleghi di Macerata.

Potrebbe essere un testimone dell'omicidio di Pamela Mastropietro e per questo i militari lo stanno portando in procura nella cittadina marchigiana dove verosimilmente sarà interrogato dagli inquirenti che indagano sull'omicidio della 18enne romana ritrovata cadavere in due valigie il 31 gennaio scorso a Macerata.

Omicidio Pamela Mastropietro: il punto delle indagini

La procura di Macerata precisa che al momento non ci sono altri fermi: l'unico arrestato è il nigeriano Innocent Oseghale, che viveva nell'appartamento dove Pamela avrebbe assunto una dose di eroina. Le immagini delle telecamere di sorveglianza lo immortalano nel capoluogo marchigiano in compagnia della ragazza la mattina del 30 gennaio.

La procura specifica che sono in corso diverse audizioni di persone "informate sui fatti".

Proseguono quindi le indagini aspettando l'esito degli esami di laboratorio. La seconda autopsia non è stata in grado di chiarire le cause del decesso della 18enne romana che si era allontanata il 29 gennaio dalla comunità di recupero Pars di Corridonia.

A carico di Oseghale rimangono quindi solo le accuse di occultamento e vilipendio di cadavere. Per l'omicidio di Pamela è indagato anche il connazionale Desmond Lucky, indicato dallo stesso Oseghale come lo spacciatore che ha venduto la dose mortale a Pamela.