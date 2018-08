Uccide una donna a martellate poi si costituisce

Ha ucciso una donna a martellate a Roma e poi si è presentato ai carabinieri di Latina per costituirsi. Sono stati i militari della compagnia Casilina a trovare questa mattina il corpo privo di vita di una insegnante di 56 anni all'interno di un appartamento nel quartiere Appio.

Come riferisce Roma Today il femminicidio è avvenuto nel quartiere tra la zona di Capannelle e quella di Appia nuova in un appartamento al piano terra, in via Corigliano Calabro 27. La donna è stata rinvenuta sul letto, vicino al corpo anche l'arma del delitto.

Femminicidi, insegnate uccisa a martellate a Roma

Il reo confesso è un 42 enne. Secondo i primi riscontri investigativi tra i due era in corso una relazione sentimentale. L'uomo, come riferito dagli uomini dell'Arma, ha alle spalle dei precedenti per droga.

Sulla vicenda è stata informata anche la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo.