Trovato morto davanti al ministero, accanto un bastone insanguinato

Lo hanno trovato morto in una pozza di sangue davanti al palazzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in viale Trastevere 76, a Roma.

Così il cadavere di un uomo, senza documenti, è stato lasciato in strada nella notte tra l'8 e il 9 luglio, scrive Lorenzo Nicolini su RomaToday. A trovarlo, intorno alle 2, gli agenti di Polizia che, poco distante, hanno anche rinvenuto un bastone insanguinato ed un altro uomo, in stato di incoscienza, ferito gravemente al capo e trasportato con urgenza in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli dove è attualmente ricoverato e piantonato.

I due, entrambi romeni, sono due senza fissa dimora. Sul luogo della tragedia la squadra della Scientifica della Polizia, gli agenti del Commissariato di zona ed i poliziotti della Mobile che indagano sul caso. Al momento nessuna pista è esclusa ma l'ipotesi di una lite tra i due senzatetto, poi finita in tragedia, è la più accreditata secondo gli inquirenti che hanno già acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza del quartiere.