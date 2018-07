Sabrina, uccisa in casa con una coltellata alla gola: confessa il presunto assassino

E' un cittadino marocchino di circa trent'anni il presunto assassino di Sabrina Malipiero, la 52enne uccisa sabato 14 luglio con una coltellata alla gola nella sua casa di Pesaro. L'uomo è stato interrogato assieme a decine di altri sospetti e ha negato per tutta la notte. Soltanto in mattinata ha confessato davanti al pm Silvia Cecchi e agli investigatori della Squadra Mobile pesarese.

Gli investigatori sono risaliti all'uomo tramite i contatti telefonici del cellulare della vittima, selezionando quelli più frequenti negli ultimi dieci giorni. Secondo le prime informazioni fin qui disponibili, l'uomo è entrato in casa della donna e, una volta dentro, dopo un brutale pestaggio l'ha colpita con una o due coltellate alla gola, una delle quali ha raggiunto la 52enne, commessa in un supermercato e madre di due figli grandi, da tempo separata dal marito, alla giugulare, provocandone la morte per dissanguamento. A scoprire il corpo senza vita della donna era stato il figlio maggiore.

Un omicidio, ritengono gli investigatori, commesso per futili motivi. L'uomo è poi fuggito con la Daewoo Matiz nera della vittima, trovata sabato sera in un'altra parte della città.

Inquirenti sul luogo dove Sabrina Malipiero, 52 anni, è stata trovata cadavere in una pozza di sangue nel suo appartamento in via Pantano a Pesaro, in un'immagine del 14 luglio 2018. ANSA/ROBERTO DAMIANI