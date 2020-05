Uccide la moglie poi si conficca il coltello nel petto: è giallo sul movente

I carabinieri indagano per fare piena luce sul femminicidio di Serramanna. Il movente è un giallo, nessuno in paese si capacita dell'orrore. Nel comune del Campidano, all'interno di un'abitazione di via Turati, Marisa Pireddu, di 51 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito di 57 anni, Giovanni Murtas.La donna è stata colpita con ferocia da diversi fendenti che le sono stati fatali. Poi l'uomo ha tentato il suicidio. L'allarme è stato lanciato dal fratello dell'omicida, che vive nella casa a fianco. Il figlio della coppia, 29 anni, non era in casa.

Quando carabinieri e soccorritori sono arrivati sul posto, il cuore della donna aveva già smesso di battere. Il 57enne è stato trovato con la lama conficcata nel torace. E' gravissimo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari con l'elicottero del 118, che era atterrato nel piazzale del cimitero, ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Marisa Pireddu, 51 anni, originaria di Villasor, era conosciuta da molti compaesani per la sua gentilezza. Una intera comunità sconvolta, la notizia del femminicidio ha fatto in pochi minuti il giro del paese.

La vittima, Marisa Pireddu