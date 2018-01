Uccisa di botte dal compagno che aveva riaccolto in casa

Aveva 45 anni Sara Pasquali, la donna trovata morta in un'abitazione di Sozzago, in provincia di Novara.

Sarebbe stato il suo compagno, un 46enne, a massacrarla di botte, uccidendola nella casa in cui convivevano, secondo una prima ricostruzione. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, preoccupati per i rumori provenienti dall'appartamento. I carabinieri, intervenuti sul posto insieme al medico legale, stanno in queste ore interrogando l’uomo. Il 46enne si trova nella caserma di Novara, dove i militari stanno cercando di ricostruire integralmente la mattinata per capire cosa abbia scatenato il terribile gesto.

Secondo le prime informazioni già in passato era finito in carcere per episodi di violenza e maltrattamenti, ma la donna lo aveva riaccolto in casa.

