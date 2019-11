Due cadaveri in zone diverse del paese: "Omicidio suicidio"

Dapprima si era pensato a un unico suicidio: il cadavere di un uomo, 32 anni, era stato trovato di prima mattina impiccato nel parco di via Niga ad Azzano Mella (Brescia). Il dramma ha assunto altri contorni quando qualche ora più tardi nelle campagne della bassa bresciana è stata ritrovata la sua auto: dentro c'era il corpo ormai senza vita della compagna, una 47enne di Brandico.

Omicidio suicidio ad Azzano Mella (Brescia)

Le indagini sono solo all'inizio, ma l'ipotesi prevalente è che l'uomo abbia ucciso la donna per poi togliersi la vita. A segnalare il cadavere dell'uomo è stato un tecnico intento a lavorare per un sopralluogo nel parco. L'allarme per il cadavere nell'auto sarebbe invece partito da alcuni residenti.