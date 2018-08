Marito e moglie morti in casa: i cadaveri trovati dalla figlia

A Busto Arsizio, in provincia di Varese, una coppia è stata trovata morta in un appartamento di via San Candido: moglie strangolata, marito impiccato.

I cadaveri sono stati trovati dalla figlia nella serata di domenica, al ritorno dalle vacanze. La figlia della coppia ha lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate volanti della polizia e ambulanze.

Ipotesi omicidio suicidio

La prima ipotesi è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. La donna era malata, scrivono i giornali locali.

In base alle prime informazioni la donna, Maria Dolores Della Bella, 68 anni, sarebbe stata trovata in camera da letto con segni di strangolamento sul collo, mentre il marito 72enne, Giovanni Galloni, è stato trovato impiccato in un'altra stanza della casa.