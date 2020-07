Donna uccisa in casa con un colpo di pistola, suicida il presunto assassino

Omicidio suicidio a Carmagnola, comune in provincia di Torino, dove i carabinieri del comando provinciale di Torino hanno trovato priva di vita una donna di 68 anni, raggiunta da un colpo di pistola. Il presunto delitto sarebbe avvenuto in un'abitazione di via Gozzano.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’omicida 71enne dopo il gesto è rientrato nel proprio domicilio a Bagnolo Piemonte (Cn) dove si è sparato alla testa.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, i due avevano una relazione sentimentale. La pistola utilizzata risulta regolarmente detenuta. Accertamenti ancora in corso.

Nessun precedente a carico dell'uomo

Dalle prime informazioni raccolte, non risultano precedenti denunce a carico del pensionato 71enne che con un colpo di pistola ha ucciso a Carmagnola la compagna 68 enne e poi è tornato a casa, a Bagnolo Piemonte, dove si è ucciso sparandosi un colpo di pistola alla testa con un'arma risultata regolarmente detenuta. A quanto si apprende in passato non ci sarebbero stati litigi o interventi da parte dei carabinieri che ora stanno indagando per ricostruire l'accaduto.