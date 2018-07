Uccide il padre e la sua compagna in azienda: poi si suicida

Omicidio suicidio alla Nuova Seri-Cart di Cormano, in provincia di Milano: le vittime sono Romano Platini, Maurizio Platini e la compagna Anita.

Duplice omicidio e suicidio a Cormano

La notte scorsa i carabinieri sono intervenuti negli uffici della ditta in via Zara, nell'hinterland di Milano, su richiesta del 32enne figlio del titolare dell'azienda, che aveva appena trovato il cadavere del padre 64enne, quello della compagna di quest'ultimo, di 54 anni, e quello del fratello 43enne con un revolver calibro 357 magnum, (regolarmente detenuto) ancora in mano.

Indagini in corso

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, tra le 18.30 e le 19 di ieri, il 43enne avrebbe aperto il fuoco contro il padre colpendolo alla testa, poi contro la donna raggiungendola al collo e al petto, e infine si sarebbe sparato un colpo in testa.

Alla base degli omicidio-suicidio sembra ci fossero i difficili rapporti tra padre e figlio sul lavoro, culminati qualche giorno fa dal licenziamento del 43enne dalla ditta di famiglia. Il pm di turno, Cristiana Roveda, ha disposto le autopsie.