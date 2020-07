Uccide la madre e si lancia dal nono piano

Omicidio suicidio a Torino. Si è gettata dal 9 piano dopo aver ucciso la madre. E questa l'ipotesi più accreditata su cui stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile di Torino, intervenuti domenica mattina in corso Racconigi. In base ai primi accertamenti una donna di 33 anni, Chiara Rollo, pare affetta da problemi psichiatrici, avrebbe prima ucciso la madre, Luana Antonazzo, 60 anni, poi si sarebbe lanciata dal balcone. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118 che non hanno potuto altro che constatare il decesso delle due donne.

A dare l'allarme sarebbe stato il fidanzato della giovane dopo aver ricevuto alcuni messaggi dalla 60enne. Ha lanciato l'allarme, ma era ormai troppo tardi. La 33enne ha accoltellato la madre e poi ha deciso di farla finita, buttandosi nel vuoto. E' morta sul colpo. Sul posto la polizia per ricostruire la dinamica dell'accaduto.