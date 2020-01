Va all'hospice armato, uccide la moglie malata terminale e si suicida: "Perdonatemi"

Tragedia familiare in un hospice di Alessandria: un ottantenne, Giuseppe Prevignano, è entrato nella struttura e ha sparato alla moglie di 73 anni, Gioies Lorenzutti, malata terminale, e poi con la stessa arma si è suicidato. Il fatto risale a mercoledì, come scrivono i quotidiani locali, ma solo oggi ne viene data notizia. L'uomo, che ogni giorno si recava all'hospice per fare visita alla moglie, ha lasciato sul comodino della stanza un biglietto con su scritto una sola parola: "Perdonatemi".

Alessandria, anziano uccide la moglie malata terminale e si suicida

L'uomo era conosciuto da coloro che lavorano nella struttura, nessuno si è accorto che quel giorno era entrato armato né sono stati sentiti rumori. Ad accorgersi dei due corpi ormai senza vita è stato un dipendente. Vani tutti i soccorsi. Indaga la polizia per fare piena luce sul drammatico fatto di sangue, ma non ci sonodubbi sulla dinamica di quanto successo.