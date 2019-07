Spara e uccide un commerciante e poi si toglie la vita: il dramma in negozio

Un omicidio-suicidio ha sconvolto la città di Cuneo. Marco De Angelis, commerciante 57enne titolare del negozio Dimo Sport di via Ponza di San Martino, è stato ucciso con tre colpi di pistola mentre era sulla porta del suo negozio da Germano Sciandra, 62enne di Mondovì, che ha poi rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita.

Omicidio suicidio a Cuneo: Germano Sciandra uccide Marco De Angelis e si suicida

E' successo ieri sera. Il commerciante ha cercato di proteggersi entrando nel negozio e provando a rifugiarsi dietro il bancone, ma è stato raggiunto da due colpi alla testa e al torace. Inutili tutti i soccorsi per lui come per l'assassino.

Da una prima ricostruzione riportata dai colleghi di TorinoToday, i due avrebbero avuto litigi pregressi: non si esclude il movente passionale, anche se sembra preponderante quello professionale. Sull'accaduto indagano i carabinieri, coordinati dal pm Alberto Braghin della procura cittadina. De Angelis era anche co-titolare di una palestra in via Bassignano e consocio del bar Minerva in piazza Europa.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i motivi del delitto. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere i rilievi e la rimozione dei due corpi.