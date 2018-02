Omicidio-suicidio a Noci: uccide 47enne e si toglie la vita

Erano scomparsi da ieri, sono stati ritrovati senza vita oggi. Uno in un pozzo, nelle campagne di Noci in provincia di Bari, con ferite d'arma da fuoco sul corpo. L'altro nel suo ufficio, dove si è tolto la vita. Quanto avvenuto nel barese sembra delinearsi come un omicidio-suicidio su cui ora indagano i carabinieri.

La scomparsa di Simone Martucci e Michele Amatulli

Le rispettive famiglie dei due - Simone Martucci, 47 anni, titolare di un negozio di articoli sportivi, e Michele Amatulli, 27 anni, agente immobiliare - non avevano loro notizie da ieri. I due, che avevano rapporti commerciali, pare avessero avuto una lite legata ad un affare, prima della scomparsa. In tarda mattinata, in un pozzo nelle campagne alla periferia del paese, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita del 47enne Simone Martucci, che presentava ferite sul volto e sulla testa e colpi di arma da fuoco sulla schiena.

Poco dopo il 27enne, ritenuto il responsabile dell'omicidio e attivamente ricercato dai carabinieri, si è tolto la vita nel suo ufficio. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire i rapporti di affari tra i due per capire cosa possa aver scatenato l'omicidio.

La notizia e gli aggiornamenti su BariToday