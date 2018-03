Spara alla moglie e si suicida: i cadaveri trovati su due poltrone

I cadaveri sono stati trovati uno accanto all'altro, seduti su due poltrone. Omicidio-suicidio in un appartamento di via Michele Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria a Torino. Si tratta di una coppia di anziani coniugi trovati morti nel proprio alloggio al civico 122.

Secondo una primissima ricostruzione l'uomo avrebbe sparato alla moglie in salotto e poi si sarebbe ucciso con la stessa arma. Lui, Giulio Gauna, aveva 90 anni, ed era un ex elettricista. La donna, l'88enne Vera Sartore, era una ex negoziante in pensione. Aveva gestito per diverso tempo un negozio di alimentari. Non sono ancora noti i motivi del gesto.

Omicidio-suicidio in via Coppino a Torino

Sul posto la squadra mobile della polizia e il 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della coppia.

