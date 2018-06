Uccide la moglie davanti al notaio, poi si suicida

Omicidio-suicidio stamattina a Udine, in via Rialto. Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola e poi si è tolto la vita. L'episodio oggi alle 10.10 in uno studio notarile. Da quanto si apprende, due coppie di coniugi - una di acquirenti e l'altra di venditori - si trovavano al cospetto del notaio per un atto di compravendita di un immobile che si trova a Tarcento.

Omicidio-suicidio a Udine in via Rialto: chi sono le vittime

Durante la discussione e le pratiche di rito a un certo punto un uomo - Giuliano Cattaruzzi - avrebbe estratto da sotto il vestito una pistola, sparando alla moglie - Donatella Briosi, che si trovava accanto a lui - ferendola a morte. Poco dopo Cattaruzzi avrebbe rivolto l'arma verso di sé, sucidandosi. Secondo quanto riporta UdineToday, erano presenti nello studio anche altri professionisti per seguire la pratica: tra questi è rimasta leggermente ferita - ha rimediato un'escoriazione - l'avvocato Silvia Pajani.

Gli spari si sono sentiti fino in strada, creando momenti di panico tra i numerosi passanti che affollavano la via a quell'ora. Sul posto polizia e personale medico.

La notizia e gli aggiornamenti su UdineToday