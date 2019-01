Pensionata uccisa in casa a colpi di accetta

Tragedia a Taggia, in provincia di Imperia. Il corpo della 71enne Palma Agostino, massacrata a colpi di accetta, è stato ritrovato questa mattina nel suo appartamento di via Borghi. Sarebbe stato suo fratello, un uomo di 62 anni, ad ucciderla. Sulla vicenda indagano i carabinieri, chiamati da una parente della donna che non riusciva più a contattare l'anziana.

Omicidio a Taggia: morta Palma Agostino, uccisa a colpi di accetta

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna l'aggressore, che da qualche tempo viveva in casa con la vittima. Stando ai primi accertamenti, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio. Restano ignoti i motivi della discussione.

Sono intervenuti anche il magistrato e il medico legale, che ha confermato la morte violenta della donna.