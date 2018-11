Dramma in centro: accoltella la compagna, uccide un uomo e poi si butta dal balcone

Dramma in centro ad Avellino. Un uomo ha accoltellato la compagna e ha ucciso una terza persona, poi ha tentato di suicidarsi.

E' successo in un appartamento di via Fosso Santa Lucia. La donna accoltellata, una 19enne, è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita, mentre l'uomo, sopravvissuto dopo aver tentato di uccidersi gettandosi dal balcone, è stato portato all'ospedale Moscati. E' sospettato di aver ucciso un uomo di 32 anni, trovato morto dissanguato nell'appartamento, e poi di aver accoltellato la giovane.

Secondo le prime ricostruzioni, tra i tre è esplosa una violenta lite e il presunto omicida avrebbe afferrato un coltello. Nella colluttazione, la vittima è stata accoltellata a morte. La donna, invece, è rimasta ferita al collo ma è riuscita a scappare, mentre l'uomo, preso dal panico, si è gettato dal balcone.

Gli agenti della Questura di Avellino sono impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e il movente.