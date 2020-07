Micaela trovata morta con la testa fracassata nel parcheggio: orrore all'alba

Oggi poco dopo l'alba, alle ore 6.30, all'interno del parcheggio delle terme di Colà, nel comune di Lazise (Verona), è stato trovato il cadavere di una donna con evidenti segni di lesioni sul cranio. I segni farebbero supporre che sia stata investita e uccisa. Si tratta di Micaela Bicego, classe 1973, casalinga residente a Bussolengo.

Il magistrato di turno ha già disposto l’autopsia. In queste ore sarebbe sotto interrogatorio il marito, da cui la donna si stava separando. A segnalare la presenza del corpo senza vita è stata una turista. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso, è arrivato anche il sindaco di Lazise. Dalle telecamere di sorveglianza della zona potrebbero emergere elementi utili alle indagini. Il figlio della vittima, non vedendo tornare a casa la madre nella notte, aveva chiamato i carabinieri.