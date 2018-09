Uomo accoltellato in casa: trovato morto in una pozza di sangue

Un tragico fatto di sangue scuote Vercelli. Un uomo è stato accoltellato a morte nella sua villa di via Walter Manzone, rione Canadà. La vittima è un uomo di sessant'anni. E' stato trovato intorno a mezzogiorno ormai privo di vita in una pozza di sangue nel garage in cui aveva una piccola attività di riparazione di biciclette

A dare l'allarme alla polizia, intervenuta con il sostituto procuratore Francesco Albino, sono stati i vicini di casa. Sul posto agenti di polizia: si indaga per omicidio. L'unica informazione che trapela al momento è che l'omicidio è stato commesso con un'arma da taglio, che viene cercata nei cassonetti di tutta la zona.