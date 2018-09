Uccide il compagno con una coltellata al cuore

Domenica sera in via Juvarra 56 a Nichelino (Torino) una donna di 47 anni, S.R., ha accoltellato, uccidendolo, il suo convivente, Giuseppe Marcon di 65 anni. I due soffrivano di disturbi psichici e lui era conosciuto come una persona "irascibile" scrive TorinoToday

La donna nel corso di un litigio "sull'ordine della casa" avrebbe inferto una coltellata al cuore del compagno. Secondo una prima ricostruzione lui le avrebbe messo le mani al collo e lei avrebbe reagito sferrando il fendente. Sul posto i carabinieri, che hanno arrestato la donna, la quale avrebbe ammesso le sue responsabilità. Leggi su TorinoToday