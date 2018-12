Accoltellato alla gola e al torace durante una lite: muore uomo di 36 anni

Un 36enne di nazionalità è stato ucciso sabato sera a Napoli, al culmine di una lite probabilmente con un altro straniero. Il fatto è accaduto intorno alle 22.30 in via Mario Pagano, nel quartiere Stella, non lontano da piazza Cavour.

Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri, l'uomo è stato accoltellato alla gola e al torace. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una lite tra la vittima e un altro straniero proveniente da un Paese dell'Est Europa, entrambi probabilmente ubriachi. Non è chiara la ragione della lite. Indagano sull'accaduto i Carabinieri.