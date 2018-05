Omicidio in strada: uccide l'amico dopo una serata di alcol e droga

Una lite, dopo una serata trascorsa tra alcol e cocaina. Poi l'omicidio. Un ragazzo di ventidue anni è stato ucciso in strada a Milano con due fendenti all'addome e la polizia ha arrestato un suo amico, di sei anni più grande.

La vittima, William Lorini, e l'amico, Matteo Villa, come ricostruisce Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday, avrebbero passato la nottata a bere e sniffare cocaina insieme alla compagna dell'arrestato, in via Meucci. Poi all'1.15, sotto casa della donna, il dramma.

Per cause da chiarire, i due ragazzi avrebbero iniziato a discutere e il 28enne sarebbe risalito nell'appartamento per prendere un coltello, col quale poi avrebe ferito l'amico, titolare con lui di una ditta edile.

Lorini, che "impugnava" invece una livella, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Raffaele, ma è morto poco dopo.

