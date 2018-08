Lite per il barbecue, spara e uccide il vicino di casa

Un uomo di 43 anni, Cosimo D'Aleo, è stato ucciso ieri sera, 21 agosto, a colpi di pistola nella borgata marinara di Sferracavallo a Palermo. L'omicida è Pietro Billitteri, il vicino di casa sessantenne che è stato arrestato dalla polizia dopo un breve tentativo di fuga. Secondo i giornali locali, all'origine del gesto ci sarebbe stata una lite scoppiata per ragioni di vicinato, un banale litigo per il fumo del barbecue.

Prima di fuggire, l'omicida si è barricato in casa e successivamente è fuggito a bordo della sua auto venendo però ritrovato in un magazzino della Marinella attorno a mezzanotte. In base al racconto di alcuni testimoni, i due litigavano da tempo, e stavolta ad innescare la lite sarebbe stata la decisione della vittima di allestire un piccolo barbecue all'esterno dell'abitazione. La notizia su PalermoToday