Vincenzo Paglione, il commercialista di 53 anni ucciso a coltellate nel suo studio

Omicidio a Manfredonia, in provincia di Foggia: è stato ucciso a coltellate il commercialista Vincenzo Paglione, 53 anni. E' successo mercoledì mattina intorno alle nove in uno studio professionale in zona lungomare Nazario Sauro. L'autore dell'omicidio, che si è consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine, è un autotrasportatore di 51 anni, incensurato.

Omicidio Vincenzo Paglione a Manfredonia (Foggia)

Paglione è stato colpito con alcuni fendenti al torace, al culmine di un litigio riconducibile a questioni personali. L'arma del delitto è un coltello da cucina, recuperato sulle scale del palazzo. Il commercialista e consulente del lavoro è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le ferite erano troppo gravi. E' morto durante il trasporto all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Gli agenti del commissariato di Manfredonia stanno interrogando il responsabile del tragico fatto di sangue.